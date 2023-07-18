Beşiktaş, Macaristan temsilcisini 4-0 mağlup etti

Beşiktaş, Almanya'da oynadığı hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mezokövesd-Zsory'i 4-0 yenerek galibiyetle ayrıldı. Aboubakar, Muleka ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle Beşiktaş farklı bir galibiyet elde etti.

Beşiktaş, hazırlık maçında Macaristan temsilcisi Mezokövesd-Zsory'i 4-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Macar ekibi Mezokövesd-Zsory ile karşı karşıya geldi. Greisbergers Betten-Arena'da oynanan karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan Christopher Jager yönetti. Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Gedson Fernandes, Ghezzal, Muleka ve Aboubakar 11'iyle karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, sahadan 4-0 galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri; 16'ncı dakikada Aboubakar, 19 ile 27'nci dakikada Muleka ve 62'nci dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.