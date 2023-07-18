Beşiktaş, Macaristan ekibini 4-0 yendi

Beşiktaş, Almanya kampında ikinci hazırlık maçında Mezökövesd Zsory takımını 4-0 mağlup etti. Aboubakar ve Muleka'nın golleriyle siyah-beyazlılar galibiyete ulaştı.

Yeni sezon hazırlıklarına Almanya kampında devam eden Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında Macaristan ekibi Mezökövesd Zsory takımını 4-0 yendi.

Grödig Arena'da oynana karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş, kaleyi Mert Günok'a teslim ederken savunma dörtlüsünü Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley ve Arthur Masuaku ile oluşturdu.

Orta sahanın merkezinde Gedson Fernandes, Salih Uçan ve Demir Ege Tıknaz'a görev veren Güneş, hücum hattında ise Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'a görev verdi.

Mücadelenin 16. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Aboubakar sağ çaprazdan önünde rakipler varken şutunu çekti ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Siyah-beyazlıların ikinci golü ise 19. dakikada Muleka'dan geldi. Ghezzal'ın soldan ortaladığı topa ceza sahası içinde kafayla vuran Muleka skoru 2-0'a taşıdı. Muleka 27. dakikada da Aboubakar'la ceza sahası içinde paslaştıktan sonra düzgün bir vuruşla mücadelede durumu 3-0 yaptı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.

58. dakikada Colley, Rosier, Ghezzal, Gedson, Salih Uçan ve Aboubakar'ın yerlerine Emrecan Uzunhan, Onur Bulut, Emrecan Bulut, Kartal Kayra Yılmaz, Kerem Atakan Kesgin ve Semih Kılıçsoy dahil oldu.

62. dakikada Onur Bulut'un sağ taraftan yerden ortaladığı topu altı pas içinde kontrol eden Semih Kılıçsoy dönerek şutunda fileleri bir kez daha havalandırarak skoru 4-0'a getirdi.

71. dakikada Mert Günok, Necip Uysal ve Masuaku'nun oyundan çıkarken Göktuğ Baytekin, Umut Meraş, Francisco Montero mücadeleye dahil edildi.

Başkan Çebi de izledi

Siyah-beyazlı takımın kampına bugün katılan başkan Ahmet Nur Çebi mücadeleyi asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte tribünden takip etti.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından maçı izlemeye gelen gurbetçi taraftarlar sahaya girerek siyah-beyazlı takımın oyuncularından imza alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.