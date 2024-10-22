Beşiktaş, Lyon Maçı Hazırlıklarına Başladı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarıyla sürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışması ve 5'e 2 ve ısınma koşularıyla başlayan antrenman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Öte yandan Konyaspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar.
Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 10.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla Olympique Lyon maçı hazırlıklarını tamamlayacak.