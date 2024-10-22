Beşiktaş, Lyon Maçı Hazırlıklarına Başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışması ve 5'e 2 ve ısınma koşularıyla başlayan antrenman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Öte yandan Konyaspor maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 10.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla Olympique Lyon maçı hazırlıklarını tamamlayacak.