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Beşiktaş, Lyon Maçı Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Lyon Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Antrenman, kondisyon ve taktik çalışması ile sürdürüldü.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Konyaspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların pas çalışması, 5'e 2 ve ısınma koşularıyla başladıkları idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 10.30'da ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla Lyon maçı hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlılar daha sonra deplasmanda oynayacağı maç için saat 14.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Fransa'nın Lyon kentine gidecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Antrenman Beşiktaş Güncel Futbol Spor Lyon

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