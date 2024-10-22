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Beşiktaş, Lyon ile Deplasmana Çıkıyor

Beşiktaş, Lyon ile Deplasmana Çıkıyor
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında Olympique Lyon ile karşılaşacak. Maçın hakemi Almanya'dan Harm Osmers olacak.

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında deplasmanda Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile oynayacağı karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers düdük çalacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda Fransız temsilcisi Lyon ile mücadele edecek. Saat 22.00'da başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yönetecek.

Osmers'in yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Stefan Lupp yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Exner olacak.

Olympique Lyon - Beşiktaş maçında VAR koltuğunda Alman Christian Dingert, AVAR'da da İngiliz Peter Bankes oturacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Beşiktaş Almanya Futbol Finans Spor Lyon

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