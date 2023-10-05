Beşiktaş, Lugano'yu konuk etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano'yu sahasında ağırladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımında 4 değişiklik yaparak maça başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı tribünden takip etti. Beşiktaş taraftarları ise yönetim istifa çağrılarıyla tepkilerini gösterdi.

Beşiktaş Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayan karşılaşmada İsrail Futbol Federsyonu'ndan David Fuxman düdük çaldı. Fuxman'ın yardımcılıklarını Omer Barbiro ve Rostislav Talis üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda 2-0 kazanılan Konyaspor maçının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Şenol Güneş, Konyaspor mücadelesine ilk 11'de başlayan Amartey, Rashica, Zaynutdinov ve Muleka'nın yerine Bailly, Chamberlain, Ghezzal ve Cenk Tosun'u 11'de oynattı. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Rosier, Bailly, Colley ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Chamberlain'i sahaya süren tecrübeli teknik adam; hücum hattının sağında Ghezzal, solunda ise Cenk Tosun'u görevlendirdi. Güneş'in gol yollarındaki tercihi ise Aboubakar oldu.

CHAMBERLAIN, CENK TOSUN VE GHEZZAL 1 MAÇLIK ARANIN ARDINDAN İLK 11'DE

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Oxlade-Chamberlain, Cenk Tosun ve Rachid Ghezaal'ı 1 maçlık aranın ardından ilk 11'de görevlendirdi.

Siyah-beyazlı ekipte; Chamberlain, Cenk Tosun ve Rachid Ghezaal, son olarak Adana Demirspor'a deplasmanda 4-2 kaybedilen karşılaşmada ilk 11'de görev almıştı. Bu 3 futbolcu, Konyaspor mücadelesine ise yedek kulübesinde başlayıp, ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu. Tecrübeli teknik adam, Chamberlain, Cenk Tosun ve Rachid Ghezzal'a bir maçlık aranın ardından ilk 11'de görev vermişti.

BAILLY 2 MAÇ SONRA FORMAYI ALDI

Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminin sonlarında kadrosuna kattığı Eric Bailly, 2 maçlık aranın ardından formasına kavuştu. Son olarak Süper Lig'in 6'ncı haftasında iç sahada 2-1 kazanılan karşılaşmada forma giyen tecrübeli stoper, Adana Demirspor maçında statü nedeniyle oynayamamış, Konyaspor mücadelesine yedek kulübesinde başlamış ancak görev alamamıştı. Bailly, 2 maçlık aranın ardından 11'deki yerine geri döndü.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK YALNIZ BIRAKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, siyah-beyazlı ekibi Lugona maçında yalnız bırakmadı. Bakan Bak, Beşiktaş'ın Lugano ile karşı karşıya geldiği karşılaşmayı tribünden takip etti.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ DEVAM ETTİ

Beşiktaş taraftarları karşılaşma öncesinde başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu istifaya davet etti. Mücadele öncesinde ısınma hareketlerini gerçekleştirirken takımlarına destek olan siyah-beyazlı taraftarlar, sonrasında yönetim aleyhinde uzun süre tezahüratlarda bulundu. Beşiktaş taraftarları; 'Yönetim istifa' ve 'Trabzon'a başkan olsana' şeklinde uzun süre tempo tuttu.