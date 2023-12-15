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Beşiktaş, Lugano'yu 2-0 yenerek mutlu

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son haftasında Lugano'yu 2-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Çalımbay, genç oyuncuların performansından da memnun olduğunu belirtti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son haftasında Lugano'yu 2-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay, müsabakanın ardından Zürih'teki Letzigrund Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Gruptan çıkma iddialarının olmamasına rağmen kazanmalarını moral açısından önemli olduğunu kaydeden Çalımbay, maça disiplinli bir şekilde başladıklarını ve bu şekilde tamamladıklarının altını çizdi.

Çalımbay, "Oynattığımız genç arkadaşlarımız vardı. Hepsi de istediğimiz en güzel şeyleri yaptılar. Onlarla da gurur duyduk. Altyapıdaki bütün hocalarımızı da bu oyuncuları yetiştirdikleri için tebrik ediyorum. İnşallah ileride daha da iyi duruma da geleceklerdir. Her açıdan iyi bir galibiyet oldu. Ligde kalan iki tane maçımız var, o maçlar açısında da iyi bir moral oldu. İnşallah kalan iki maçımızı da bu moralle bitireceğiz." dedi.

Bundan sonraki maçlarda da gençlere yer vereceklerini vurgulayan Çalımbay, "Beşiktaş'ın bu kadar genç oyuncuyu oynattığını hiç görmedim. Hem de Avrupa maçında. Ben bunu göze aldım, mağlup da olabilirdik. Hiç önemli değil, önemli olan o arkadaşları kazanmaktı. Beşiktaş'a böyle iyi oyuncuları göstermek gerekiyordu. Bunların hepsi de çok iyi yere gelecekler. Hem gençler hem de yetenekli oyuncular. Onlardan en az 3-4 tanesinin büyük yıldız olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Rıza Çalımbay Beşiktaş Lugano Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler

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