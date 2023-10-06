Beşiktaş, Lugano'ya 3-2 mağlup oldu. Fenerbahçe ise 8 maçtır kazanıyor. Galatasaray ise Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Lugano'ya mağlup oldu, Fenerbahçe kazanmaya devam ediyor

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, konferans liginde 2-0 öne geçtiği maçta Lugano'ya 3-2 boyun eğdi. Karşılaşmada yönetim uzun süre tribünler tarafından protesto edilirken, maç sonrası gece 02.00'ye kadar siyah-beyazlı idareciler ve teknik direktör Şenol Güneş olağanüstü toplantı yaptı. Güneş yöneticilerden 1 saat önce ayrılırken, yönetim toplantı sonrası stat çıkışı bir açıklama yapmadı.

FENERBAHÇE

Ligde gösterdiği 7'de 7 performansla zirvede yer alan Fenerbahçe, Avrupa'da 8 maçtır kazanıyor. Fenerbahçe yoluna 15 maçtır kayıpsız devam ediyor.

GALATASARAY

11.30 Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

16.00 Takım Antalya'ya gidecek.

17.00 Kafilenin kente gelişi.

SÜPER LİG

20.00 Adana Demirspor - Trabzonspor

20.00 Alanyaspor - Fatih Karagümrük

BİRİNCİ LİG

20.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya maçı aday kadrosu açıklanacak. Millilerin kamp ve antrenman programı da belirlenecek.

BASKETBOL

Euroleague

20.45 Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano

- Basketbol Süper Ligi

19.00 Samsunspor - Yukatel Merkezefendi Bld.

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

18.00 Fenerbahçe Alagöz Holding - Hatay BŞB.

FİLENİN EFELERİ

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti. Filenin Efeleri, elemelerdeki altıncı maçında yarın saat 04.00'te Mısır ile karşılaşacak.

ECZACIBAŞI

09.30 Eczabaşı Dynavit, yeni sezon öncesinde basınla bir araya gelecek.

BAKAN BAK'IN PROGRAMI

09.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Avrupa Olimpiyat Komitesi Genel Kurulu'na katılacak.

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır

Oturarak Voleybol Kadın Milli Takımı, 9-15 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Aksaray Paralimpik Oyunlar Hazırlık Merkezi'nde yaptığı son idmanla tamamladı. Milli takım başantrenörü Mesut Sevim, "Rakiplerimiz güçlü ve Avrupa'da kendini kanıtlamış takımlar. Bizim için rakipler değil, kendi oynayacağımız oyun önemli. Biz çıkıp kendi oyunumuzu oynayacağız. Kendi yaptığımız çalışmaların verimini alacağız" dedi.