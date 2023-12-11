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Beşiktaş, Lugano maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son haftasında Lugano ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda ısınma koşuları, pas çalışmaları ve çift kale maç yapıldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu son haftasında 14 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanda bir süre 5'e 2 yapan siyah-beyazlı oyuncular, dar alanda oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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