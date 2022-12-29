Beşiktaş-Adana Demirspor maçında tek gollü üstünlük var

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Dakika 57: Adana Demirspor gole çok yaklaştı! Fredrik Gulbrandsen kaleci ile karşı karşıya pozisyonda kale ağzından topu auta vurdu.

Dakika 55: Ceza alanında topla buluşan Fredrik Gulbrandsen, dengesini kaybedip düşünce topa elle müdahale etti ve oyun durdu.

Dakika 53: N'Koudou, sol kanattan çizgiye inip yerden ortaladı. Weghorst'un vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Dakika 48: Ceza alanı önünde topla buluşan Weghorst'un vuruşu savunmadan sekip kornere gitti.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci devresi başladı.

D.A: Karşılaşmanın ilk devresi sona erdi.

Dakika 45: İlk yarının sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

Dakika 44: Beşiktaş'ta Josef, Ndiaye'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

Dakika 43: Orta alanda topu sürüklemek isteyen Gedson, Svensson'un müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

Dakika 41: Semih Güler, havalanan topu kafayla kalecisi Ertaç'a aktarmak istedi ancak top kornere gitti.

Dakika 40: Beşiktaş ikinci gole yaklaştı! N'Koudou'nun çizgiye inip arkaya çevirdiği topa Cenk dokundu, açılan topa Weghorst kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

Dakika 38: Emre Akbaba'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Onyekuru, Mert Günok'tan sıyrılamadı. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı havada.

Dakika 36: Sol kanatta topla buluşan Onyekuru, topu oyunda tutamadı. Taç atışı Beşiktaş'ın.

Dakika 33: Orta alanda Gedson Fernandes ve Benjamin Stambouli kafa kafaya çarpıştı. Oyun bir süreliğine durdu.

Dakika 28: Adana Demirspor yine etkili geldi. Emre Akbaba'nın pasında savunma arkasına hareketlenen Fredrik Gulbrandsen'den önce Mert Günok topu kontrol etti.

Dakika 26: Emre Akbaba, ceza alanı önünden kaleyi yokladı. Savunmadan seken top kornere gitti.

Dakika 25: Hızlı gelişen Adana Demirspor hücumunda Rosier, Belhanda'nın ayağındaki topa müdahale ederek topu takımına kazandırdı.

Dakika 23: Stambouli, ceza alanına hareketlenen Belhanda'ya doğru havalandırdı. Top, kaleci Mert'te kaldı.

Dakika 21: Adana Demirspor ceza alanında kafalardan seken topun ardından Beşiktaş penaltı bekledi. Karar devam.

Dakika 19: Benjamin Stambouli, uzak mesafeden kaleyi yokladı. Top yandan auta gitti.

Dakika 18: Beşiktaş bu dakikalarda üst üste ortalarla Adana Demirspor kalesini zorluyor.

Dakika 14: GOL Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun golüyle 1-0 öne geçti. Masuaku, serbest vuruştan attığı golle perdeyi açtı.

Dakika 13: Beşiktaş gole çok yaklaştı! Weghorst'un pasıyla arka direkte topla buluşan Kevin N'Koudou, bomboş pozisyonda topu üstten auta vurdu.

Dakika 8: Sol kanattan bindiren Kevin Rodrigues, Rosier'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

Dakika 6: Sol kanatta topla buluşan Henry Onyekuru, ceza alanına girmek isterken Salih Uçan araya girip topu takımına kazandırdı.

Dakika 5: Adana Demirspor rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

Dakika 3: Sağ kanatta topla buluşan Cenk Tosun arka direğe ortaladı. Top doğrudan taca gitti.

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

Kara Kartal'da kritik sınav öncesi tüm hesaplar galibiyet üzerine. Beşiktaş sahadan üç puanla ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmamayı hedefliyor.

ADANA DEMİR KAYBETMİYOR

Son 5 maçından 1 galibiyet çıkartan Beşiktaş, 11 maçtır yenilmeyen Adana Demirspor'u konuk ediyor. Kara Kartal'ın zirveden kopmaması için bu maç yüksek önem taşıyor.

GHEZZAL VE SAISS YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Rachid Ghezzal ve Romain Saiss kadroda bulunmuyor. Adana Demirspor'da eksik bulunmuyor.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, N'Koudou, Cenk, Weghorst

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Gulbrandsen, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba