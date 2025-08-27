Beşiktaş, Lausanne Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne ile oynayacağı maç öncesi antrenmanını gerçekleştirdi. Yeni transfer El Bilal Toure de ilk idmanına katıldı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne ile yarın sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi El Bilal Toure de ilk idmanına çıktı.

BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Lausanne müsabakasının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

İdmana Milot Rashica'nın yanı sıra bacağında hafif ağrı bulunan Amir Hadziahmetovic ve sakatlığı süren Mustafa Erhan Hekimoğlu katılmazken, Rıdvan Yılmaz ise salonda bireysel çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
