Beşiktaş, Lausanne Maçı Hazırlıklarına Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu öncesinde İsviçre ekibi Lausanne ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Antrenmanlar teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 21 Ağustos Perşembe günü İsviçre ekibi Lausanne ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. ikas Eyüpspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular, idmanda yenilenme çalışması yaptı.

Beşiktaş Futbol Takımı, yarınki antrenmanla Lausanne maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
'İşsizlik yok, iş beğenmezlik var' sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde

"İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen tatlıcı iflas bayrağını çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümetin memurlara son zam teklifi belli oldu

Memurların beklediği haber geldi! İşte hükümetin son zam teklifi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.