Beşiktaş, Lausanne ile Rövanş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman basına açık yapıldı.

BEŞİKTAŞ, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lausanne ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını, bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıyla başladı. Çalışmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldı.

Beşiktaş'ın rakibi Lausanne ise bugün saat 19.00'da TÜPRAŞ Stadyumu'ndaki idmanla hazırlıkların tamamlayacak.

