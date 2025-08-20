Beşiktaş, Lausanne ile Oynayacağı Maçın Hazırlıklarını Tamamladı
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda yarın İsviçre'nin Lausanne takımıyla oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. La Tuiliere Stadı'nda yapılan antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmalara yer verildi.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre temsilcisi Lausanne ile yarın deplasmanda oynayacağı play-off turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.
La Tuiliere Stadı'nda 15 dakikası basına açık yapılan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma hareketleri sonrasında pas çalışmaları gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı ekibin, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalıştığı öğrenildi.
La Tuiliere Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.15'te başlayacak.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor