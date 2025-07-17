Beşiktaş, Kyle Walker-Peters Transferinden Vazgeçti

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Beşiktaş, sağlık kontrolü için İstanbul'a davet ettiği futbolcu Kyle Walker-Peters'in gelişinin ertelendiğini ve oyuncunun ek süre talep ettiğini açıkladı. Kulüp, bu durumda transferden vazgeçme kararı aldı.

Beşiktaş : "Daha önce prensip anlaşmasına vardığımızı ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a davet ettiğimizi duyurduğumuz profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişinin ertelendiği kamuoyunun malumudur. Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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