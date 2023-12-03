Beşiktaş Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Başladı
Beşiktaş Kulübü'nün 35. başkanının seçileceği olağanüstü genel kurul, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde başladı. Divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi ve başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.
Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul başladı.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde başlayan kongrede siyah-beyazlı kulübün 35'inci başkanı belli olacak. Genel kurulda divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.
Adaylar Serdal Adalı ve Hasan Arat başkanlık yarışında bulunacağı seçimli genel kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından adayların konuşmalarına geçildi.