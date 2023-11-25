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Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurul toplantısı ertelendi

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Beşiktaş Kulübü, 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023-31 Mayıs 2023 dönemlerinin olağan idari ve mali genel kurul toplantısını çoğunluk sağlanamadığı için erteledi.

Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurul toplantısı ertelendi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, bugün BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde yapılması planlanan 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023-31 Mayıs 2023 dönemlerinin olağan idari ve mali genel kurul toplantısının çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği belirtildi.

Toplantının 2 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da aynı yerde yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Spor

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