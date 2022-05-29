Beşiktaş Kulübünün kongresi - Haberler

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Beşiktaş Kulübünün kongresi

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Beşiktaş Kulübünün kongresi

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı başlarken, ilk altı sandıkta 1169 oy kullanıldı.

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı başlarken, ilk altı sandıkta 1169 oy kullanıldı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede, 1040 oy geçerli olurken, 17 geçersiz, 112 boş oy kullanıldı.

İlk altı sandığın sonucuna göre Ahmet Nur Çebi 780 oy alırken, rakibi Fuat Çimen'e 260 oy çıktı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Beşiktaş 112 Spor Haberler

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