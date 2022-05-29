Beşiktaş Kulübünün kongresi - Haberler

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi tamamlandı.

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda üyelerin oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 15 bin 512 üyenin oy verme hakkı olduğu seçime 4 bin 529 üye katıldı.

Oy verme işleminin ardından sayıma geçilecek.