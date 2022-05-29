Beşiktaş Kulübünün kongresi - Haberler

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Beşiktaş Kulübünün kongresi

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Beşiktaş Kulübünün kongresi

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi tamamlandı.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy verme işlemi tamamlandı.

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda üyelerin oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 15 bin 512 üyenin oy verme hakkı olduğu seçime 4 bin 529 üye katıldı.

Oy verme işleminin ardından sayıma geçilecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

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