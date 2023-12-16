Beşiktaş Kulübü'nün 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla borcunun 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 lira olduğu açıklandı. Denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili bilgilendirme yaptı.

Beşiktaş Kulübünün Borcu 8 Milyar 282 Milyon Lira

Beşiktaş Kulübünün borcunun 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 lira olduğu duyuruldu.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında konuşan siyah-beyazlı kulübün denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün 31 Ağustos 2023 itibarıyla borcunun 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 lira olduğunu kaydetti.