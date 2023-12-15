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Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

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Beşiktaş Kulübü, 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısını yarın gerçekleştirecek. Toplantıda kulüp başkanı Hasan Arat'ın katılımıyla yönetim kurulunun çalışmaları hakkında bilgi verilecek ve denetim kurulu raporu açıklanacak.

Beşiktaş Kulübünün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, yarın yapılacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.

Hasan Arat'ın kulüp başkanı olarak ilk kez katılacağı toplantıda, yönetim kurulunun çalışmaları hakkında bilgi verilecek ve denetim kurulu raporu açıklanacak.

Kaynak: AA / Spor

Hasan Arat İstanbul Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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