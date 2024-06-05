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Beşiktaş Kulübünde Olağanüstü Seçim Tarihi Belli Oldu

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Beşiktaş Kulübünde başkanı ve üyeleri istifa eden üyelik ve sicil kurulunun olağanüstü seçimi, 30 Haziran'da yapılacak. Seçim için adaylık başvuruları da tamamlandı.

Beşiktaş Kulübünde başkanı ve üyeleri istifa eden üyelik ve sicil kurulunun olağanüstü seçimi, 30 Haziran'da yapılacak.

Siyah-beyazlı kulübün divan kurulu başkanlığının açıklamasına göre olağanüstü seçim, 9 Haziran Pazar günü, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Tüzük gereği 100 öneri imzasını toplayarak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında adaylığa hak kazanan Muharrem Rauf Hoşkal, Oğuz Giray ve Sefa Bağcı, başvuru dilekçeleriyle geçici yönetim kurulu listelerini divan başkanlığına teslim etti.

Kaynak: AA / Spor

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