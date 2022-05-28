Beşiktaş Kulübünde olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı - Haberler

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Beşiktaş Kulübünde olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Beşiktaş Kulübünde olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı

Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı.

Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı başladı.

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda kongre divan başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.

Toplantıda 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Uluç Gürkan Beşiktaş Kongre Spor Haberler

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