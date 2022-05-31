Beşiktaş Kulübünde mazbata töreni yarın yapılacak - Haberler

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Beşiktaş Kulübünde mazbata töreni yarın yapılacak

AA - Süha Gür - Spor
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Beşiktaş Kulübünde mazbata töreni yarın yapılacak

Beşiktaş Kulübünde başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, yarın mazbatalarını alacak.

Beşiktaş Kulübünde başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, yarın mazbatalarını alacak.

Vodafone Park saha zemininde gerçekleştirilecek mazbata töreni, saat 15.30'da başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi, geçerli oyların 2 bin 777 oyla yeniden başkanlığa seçilmişti. Başkanlığa adaylığını koyan Fuat Çimen ise bin 190 oy almıştı.

Yarınki törende denetim, disiplin ile seçme ve sicil kurullarına seçilenler de mazbatalarını alacak.

AA / Süha Gür - Spor

Ahmet Nur Çebi Vodafone Park Beşiktaş Spor Haberler

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