Beşiktaş Kulübünde divan kurulu toplantısı 25 Mart'ta yapılacak Spor Haberleri Beşiktaş Kulübü, 2023 yılının ilk divan kurulu toplantısının 25 Mart Cumartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Beşiktaş Kulübü, 2023 yılının ilk divan kurulu toplantısının 25 Mart Cumartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, 25 Mart Cumartesi günü yapılacaktır." denilirken, toplantı yerinin daha sonra duyurulacağı belirtildi. Siyah-beyazlı kulübün 25 Şubat'ta yapılması gereken divan kurulu toplantısı Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenmişti. Kaynak: AA / Spor Beşiktaş Spor Haberler

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