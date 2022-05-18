Beşiktaş Kulübünde başkan adayı Fuat Çimen başvurusunu yaptı - Haberler

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Beşiktaş Kulübünde başkan adayı Fuat Çimen başvurusunu yaptı

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Beşiktaş Kulübünde başkan adayı Fuat Çimen başvurusunu yaptı

Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs'taki olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, başvuru dosyasını divan kuruluna teslim etti.

Beşiktaş Kulübünün 29 Mayıs'taki olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı olan Fuat Çimen, başvuru dosyasını divan kuruluna teslim etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Çimen, kulüp tüzüğünün 35. maddesi gereğince hazırladığı dosyayı, divan kurulu genel sekreteri Turgay Pirinç'e verdi.

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi 29 Mayıs Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın saat 10.30'da BJK Akatlar Salonu'nda gerçekleştirilecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Fuat Çimen, Beşiktaş, Pirinç, Mayıs, Spor, Haberler

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