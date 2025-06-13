Beşiktaş Kulübü Yılın İkinci Divan Kurulu Toplantısını Yapacak
Beşiktaş Kulübü, yılın ikinci divan kurulu toplantısını yarın İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek. Toplantıda, kulüp yönetim ve denetim kurulları sunum yapacak, ardından divan kurulu üyelerinin görüşleri alınacak.
Beşiktaş Kulübünde yılın ikinci divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.
Toplantıda kulüp yönetim ve denetim kurulları sunum gerçekleştirecek. Sonrasında divan kurulu üyelerinin raporlar hakkında görüşleri alınacak.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor