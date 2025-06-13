Beşiktaş Kulübü Yılın İkinci Divan Kurulu Toplantısını Yapacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü, yılın ikinci divan kurulu toplantısını yarın İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek. Toplantıda, kulüp yönetim ve denetim kurulları sunum yapacak, ardından divan kurulu üyelerinin görüşleri alınacak.

Beşiktaş Kulübünde yılın ikinci divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da başlayacak.

Toplantıda kulüp yönetim ve denetim kurulları sunum gerçekleştirecek. Sonrasında divan kurulu üyelerinin raporlar hakkında görüşleri alınacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi

Hamaney'in intikam yemini sonrası korkulan oldu! Göndere çektiler
Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Fenerbahçe bu sahada maç yapacak
Hamas'tan İran'la tam dayanışma çağrısı: İslam ümmeti birleşik tavır almalı

İran'a yönelik saldırı sonrası Hamas'tan İslam ümmetine tarihi çağrı
Hindistan'da uçak düşmeden saniyeler önce pilotun son telsiz konuşması ortaya çıktı

Uçak düşmeden saniyeler önce pilotun son yardım çağrısı ortaya çıktı
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
Devrim Muhafızları Komutanı'nın öldürüldüğü bina ilk kez görüntülendi

Devrim Muhafızları Komutanı'nın öldürüldüğü daire böyle görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.