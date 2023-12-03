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Beşiktaş Kulübü, yeni başkanını seçiyor

3 Aralık 2023 14:44 Son Güncelleme: 14:46 Abone Ol

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kuruluna kongre üyeleri yoğun ilgi gösteriyor. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede oy verme işlemi devam ediyor. Salon içinde sandıklara gitmek için kalabalık göze çarparken, salon çevresinde ise metrelerce kuyruk oluştu. Oy kullanma hakkına sahip binlerce üye uzun süre sırada bekledi.