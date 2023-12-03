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Beşiktaş Kulübü, yeni başkanını seçiyor

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Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kuruluna kongre üyeleri yoğun ilgi gösteriyor. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede oy verme işlemi devam ediyor. Salon içinde sandıklara gitmek için kalabalık göze çarparken, salon çevresinde ise metrelerce kuyruk oluştu. Oy kullanma hakkına sahip binlerce üye uzun süre sırada bekledi.

Beşiktaş kongresine üyelerden yoğun ilgi

Beşiktaş Kulübü, yeni başkanını seçiyor

Metin ARSLANCAN-Ali DANAŞİSTANBUL, (DHA) ? Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kuruluna kongre üyeleri yoğun ilgi gösteriyor.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede oy verme işlemi devam ediyor.

Salon içinde sandıklara gitmek için kalabalık göze çarparken, salon çevresinde ise metrelerce kuyruk oluşutu. Oy kullanma hakkına sahip binlerce üye uzun süre sırada bekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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