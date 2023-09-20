Beşiktaş Kulübü ve Paribu, Beşiktaş Token'ı hayata geçiriyor

Beşiktaş Kulübü ve kripto varlık işlem platformu Paribu, Beşiktaş Token'ı ön satışa çıkarmak için anlaştı. Beşiktaş Token, taraftarlara ayrıcalıkların yanı sıra kulübün geleceğine doğrudan etki etme imkanı sunacak.

Beşiktaş Kulübü ve kripto varlık işlem platformu Paribu, "Beşiktaş Token"ı hayata geçirmek için anlaştı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Token, 26 Eylül Salı gününden itibaren Paribu üzerinden ön satışa çıkacak.

Beşiktaş Token, taraftarlara çeşitli ayrıcalıkların yanı sıra kulübün geleceğine doğrudan etki edebilme imkanı sunacak.

Paribu kullanıcıları, hesaplarındaki lira bakiyesi yeterli olduğu takdirde 26 Eylül itibarıyla Beşiktaş Token için talepte bulunabilecek.