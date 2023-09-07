Beşiktaş Kulübü ve Başkan Ahmet Nur Çebi'ye 400 bin TL para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Kulübü'ne ve başkan Ahmet Nur Çebi'ye 400'er bin TL para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı kulübe ve Ahmet Nur Çebi'ye 'kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle' 400'er bin TL para cezası uygulandı.

Yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Başakşehir FK'ya Konyaspor müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 112 bin TL; MKE Ankaragücü'ne Fenerbahçe maçında merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60 bin TL, aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle ise 112 bin TL; Gaziantep FK'ya Galatasaray maçında merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60 bin TL, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 240 bin TL; Galatasaray'a aynı müsabakada merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2'nci kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 105 bin TL ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 224 bin TL; Çaykur Rizespor'a Fatih Karagümrük karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL; Hatayspor'a Adana Demirspor maçında seyirci sağlık odaları ile futbolcu ve hakem ilk yardım odasında paramedik personel veya doktor görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112 bin TL ve aynı maçta takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 27 bin TL; Beşiktaş'a ise kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle 400 bin TL, başkan Ahmet Nur Çebi'ye ise kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi ve hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 400 bin TL para cezası verildi."