Beşiktaş Kulübü Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı Seçildi

Beşiktaş Kulübünün üyelik ve sicil kurulu başkanlığına Sefa Bağcı seçildi.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen üyelik ve sicil kurulunun olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında 3 aday yarıştı.

Yapılan seçimde Sefa Bağcı 1455 oy, Oğuz Giray 369 oy ve Muharrem Rauf Hoşkal 169 oy aldı. Giray ile Hoşkal'a büyük üstünlük kuran Sefa Bağcı, siyah-beyazlı kulübün üyelik ve sicil kurulu başkanı oldu.

Beşiktaş Kulübü Üyelik ve Sicil Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Başkan: Sefa Bağcı

Asıl üyeler: Kadir Karaman, Ersin Şeker, Ercan Palalıoğlu, Ece Ildır, Mustafa Uca

Yedek üyeler: Sanem Bora, Yusuf Can Fulser, Burak Karagülle, Celil Alpsar, Hacıbekir Demir.