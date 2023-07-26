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Beşiktaş Kulübü, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yollarını ayırdı

Spor Haberleri

Beşiktaş Kulübü, Ceyhun Kazancı'nın hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, sportif direktörle yollarını ayırdığını duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, sportif direktör Ceyhun Kazancı ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ceyhun Kazancı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek şu ifadeler kullanıldı:

"2021 yılında Beşiktaş Futbol AŞ'de genel müdürlük görevine getirilen, 2022 yılından bu yana ise Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürlüğü ile sportif direktörlük görevlerini birlikte yürüten Ceyhun Kazancı'yla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Ceyhun Kazancı'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Ceyhun Kazancı Beşiktaş Futbol Spor Güncel Haberler

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