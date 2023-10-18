Galatasaray-Beşiktaş derbisini 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftar izleyecek

İstanbul Valiliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbi karşılaşmasında 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftarın yer alacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak derbi karşılaşmasında 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftarın yer alacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçına 2 bin 400 rakip seyircinin de alınmasına karar verdi. Deplasman takımı seyircileri, toplu olarak maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a giriş yapabilecektir." ifadeleri yer aldı.