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Beşiktaş Kulübü, Rosier ve Masuaku'nun sakatlık durumunu açıkladı

28 Kasım 2023 21:14 Son Güncelleme: 21:16 Abone Ol

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'de oynanan maçta sakatlık geçiren Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Rosier'in sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık, Masuaku'nun ise uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlandı. Her iki futbolcunun da tedavisine başlandı.