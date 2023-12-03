Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda Oy Verme İşlemi Tamamlandı
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı. Kongre üyeleri 21 sandıkta oylarını kullandı. Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın başkanlık için yarıştığı genel kurula 12 bin 152 kongre üyesi katıldı. Oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla sona erdi.
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde siyah-beyazlı kulübün 35'inci başkanının belli olacağı genel kurulda, kongre üyeleri 21 sandıkta oylarını kullandı. Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın başkanlık için yarıştığı genel kurula 12 bin 152 kongre üyesinin katıldığı açıklandı.
Kongrede oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla sona erdi.
Öte yandan başkan adaylarından Serdal Adalı'nın salona girişini diğer aday Hasan Arat ve destekleyenlerinin bulunduğu tribünün alkışlaması üzerine karşılıklı tezahüratlar yapıldı.