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Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda Oy Verme İşlemi Tamamlandı

3 Aralık 2023 18:04 Son Güncelleme: 18:06 Abone Ol

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi tamamlandı. Kongre üyeleri 21 sandıkta oylarını kullandı. Hasan Arat ve Serdal Adalı'nın başkanlık için yarıştığı genel kurula 12 bin 152 kongre üyesi katıldı. Oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla sona erdi.