Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda Oy Sayımı Başladı
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi başlarken, ilk 4 sandığın tasnifi tamamlandı. Hasan Arat 897 oy alırken, Serdal Adalı 774 oy aldı.
Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi başlarken, ilk 4 sandığın tasnifi tamamlandı.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede birinci sandıktan Hasan Arat'a 201, Serdal Adalı'ya 195 oy çıktı. İkinci sandıkta Arat'a 227, Adalı'ya 201 oy verildi.
Üçüncü sandıkta Hasan Arat'a 226, Serdal Adalı'ya 173 oy verilirken, dördüncü sandıkta ise Arat'a 243, Adalı'ya 205 oy çıktı.
Kongrede ilk 4 sandık sonucunda Hasan Arat 897, Serdal Adalı ise 774 oy aldı.