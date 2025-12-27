Haberler

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı

Güncelleme:
Beşiktaş Kulübü'nün borcunun 31 Ağustos 2025 itibarıyla 22 milyar 531 milyon lira olduğu açıklandı. Kulübün mali durumu divan kurulu toplantısında netlik kazandı.

Beşiktaş Kulübünün borcunun, 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olduğu duyuruldu.

Beşiktaş Kulübü'nün, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'ndaki divan kurulu toplantısında konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, mali konularda üyeleri bilgilendirdi.

Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olduğunu kaydetti.

Beşiktaş Kulübünün 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcu, 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olarak açıklanmıştı.

