Beşiktaş Kulübü'nün 2025-2026 Bütçesi Revize Edilerek Kabul Edildi

Beşiktaş Kulübü, 2025-2026 yılı bütçesini revize ettikten sonra yapılan oylamada kabul edildi. Kongre toplantısı Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Beşiktaş Kulübünün 2025-2026 yılı bütçesi revize edildikten sonra yapılan ikinci oylamada kabul edildi.

Siyah-beyazlı kulübün olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantının son bölümünde sayman yönetim kurulu üyesi Çağatay Abraş, 1 Haziran 2025 ve 31 Mayıs 2026 mali yılı konsolide bütçesi hakkında açıklamalar yaptı.

Abraş'ın konuşmasının ardından kongre divan başkanı Affan Keçeci'nin yaptığı oylama sonucunda siyah-beyazlı kulübün 1 Haziran 2025 ve 31 Mayıs 2026 mali yılı konsolide bütçesi oy çokluğuyla kabul edilmedi.

Daha sonra verilen önergeyle birlikte bütçe revize edilerek yeniden oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Oylama esnasında salonda bütçeyi kabul etmeyen iki kişinin kalması dikkati çekti.

Öte yandan kongreye verilen önergenin ardından Beşiktaş Kulübü kongre üyeliğine giriş ücreti 50 bin lira, yıllık aidat ise bin 500 lira oldu.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
