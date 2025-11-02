Beşiktaş Kulübü'nün 2025-2026 Bütçesi Revize Edildi ve Kabul Edildi

Beşiktaş Kulübü'nün 2025-2026 yılı bütçesi revize edildikten sonra yapılan ikinci oylamada kabul edildi.

Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantının son bölümünde sayman yönetim kurulu üyesi Çağatay Abraş, 1 Haziran 2025 ve 31 Mayıs 2026 mali yılı konsolide bütçesi hakkında sonum yaptı.

Abraş'ın konuşmasının ardından kongre divan başkanı Affan Keçeci'nin yaptığı oylama sonucunda siyah-beyazlı kulübün 1 Haziran 2025 ve 31 Mayıs 2026 mali yılı konsolide bütçesi ise oy çokluğuyla kabul edilmedi.

Daha sonra verilen önergeyle birlikte bütçe revize edilerek yeniden oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Öte yandan kongreye verilen önergenin ardından Beşiktaş Kulübü üyeliğine giriş ücreti 50 bin TL, yıllık aidatı ise bin 500 TL oldu. - İSTANBUL