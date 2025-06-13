Beşiktaş Kulübü'nden Şeref Bey'e Anma Mesajı

Beşiktaş Kulübü, futbol şubesinin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey'in (Şeref Bey) vefatının 92. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol şubemizin kurucusu, futbol takımımızın ilk kaptanı ve aynı zamanda teknik direktörlüğünü yapan (Beşiktaş'ın ŞEREF'i) Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey) vefatının 92. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.