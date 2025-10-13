Beşiktaş Kulübü'nden Öğrencilere Forma Hediye

Beşiktaş Kulübü üyeleri, Afyonkarahisar'da öğrencilere forma hediye etti.

BJK Genel Kurul Üyeleri Dostluk Grubu, İstanbul Ticaret Odası (İTO) BJK Genel Kurul Üyeleri, Perpa Kartalları Beşiktaşlılar Platformu ve 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneği, siyah-beyazlı kulüp tarafından başlatılan "Bu forma benden sana kardeşim" kampanyası çerçevesinde Şuhut Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilere, Beşiktaş formaları ve spor malzemeleri hediye edildi.

Beşiktaş Kulübü Genel Kurul Üyesi ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Hacı Demir, Anadolu'da "Bu forma benden sana kardeşim" kampanyasını ilk olarak Büyük Taarruz'un başladığı Afyonkarahisar'da yapmak istediklerini söyledi.

Beşiktaşlılar Derneğinin kendilerine kapılarını açtığını belirten Demir, "Onlarla beraber bu güzel etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün miniklerimize hem spor sevgisini hem Beşiktaş sevgisini hem de Atatürk sevgisini taşımak için geldik. Onların gönüllerinde var. Biz bunu daha ateşlemeye geldik. Bugün hepsine birer Beşiktaş forması, futbol, basketbol ve voleybol topları getirdik." dedi.

1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Genç de "Arada aramızda çok değerli bir kıymetli misafirimiz var. Beşiktaşımızın eski teknik direktörlerinden Önder Karaveli hocamız. Bugüne kadar bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemedi." diye konuştu.

Etkinliğe katılanlar ve öğrenciler, daha sonra Zafer Meydanı'na kadar yürüdükten sonra Kocatepe'ye çıktı.