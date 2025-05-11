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Beşiktaş Kulübü'nde Serdal Adalı Yeniden Başkan Seçildi

Beşiktaş Kulübü'nde Serdal Adalı Yeniden Başkan Seçildi
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Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda, 30 sandığın tasnifi tamamlandı ve Serdal Adalı 4 bin 648 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Rakibi Gürkan Aksoy ise 447 oyda kaldı.

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi sona ererken, 30 sandığın tasnifi tamamlandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede toplam 30 sandık sonucunda Serdal Adalı 4 bin 648 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Başkan adayı Gürkan Aksoy ise 447 oyda kaldı.

Sandıklarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Sandık

Serdal Adalı: 102

Gürkan Aksoy: 9

2. Sandık

Serdal Adalı: 96

Gürkan Aksoy: 10

3. Sandık

Serdal Adalı: 146

Gürkan Aksoy: 18

4. Sandık

Serdal Adalı: 175

Gürkan Aksoy: 23

5. Sandık

Serdal Adalı: 164

Gürkan Aksoy: 17

6. Sandık

Serdal Adalı: 180

Gürkan Aksoy: 23

7. Sandık

Serdal Adalı: 171

Gürkan Aksoy: 23

8. Sandık

Serdal Adalı: 167

Gürkan Aksoy: 21

9. Sandık

Serdal Adalı: 128

Gürkan Aksoy: 21

10. Sandık

Serdal Adalı: 161

Gürkan Aksoy: 20

11. Sandık

Serdal Adalı: 159

Gürkan Aksoy: 21

12. Sandık

Serdal Adalı: 147

Gürkan Aksoy: 14

13. Sandık

Serdal Adalı: 139

Gürkan Aksoy: 13

14. Sandık

Serdal Adalı: 146

Gürkan Aksoy: 9

15. Sandık

Serdal Adalı: 168

Gürkan Aksoy: 14

16. Sandık

Serdal Adalı: 171

Gürkan Aksoy: 16

17. Sandık

Serdal Adalı: 157

Gürkan Aksoy: 18

18. Sandık

Serdal Adalı: 146

Gürkan Aksoy: 17

19. Sandık

Serdal Adalı: 196

Gürkan Aksoy: 14

20. Sandık

Serdal Adalı: 187

Gürkan Aksoy: 25

21. Sandık

Serdal Adalı: 173

Gürkan Aksoy: 9

22. Sandık

Serdal Adalı: 183

Gürkan Aksoy: 11

23. Sandık

Serdal Adalı: 133

Gürkan Aksoy: 15

24. Sandık

Serdal Adalı: 156

Gürkan Aksoy: 9

25. Sandık

Serdal Adalı: 98

Gürkan Aksoy: 10

26. Sandık

Serdal Adalı: 248

Gürkan Aksoy: 3

27. Sandık

Serdal Adalı: 194

Gürkan Aksoy: 6

28. Sandık

Serdal Adalı: 99

Gürkan Aksoy: 9

29. Sandık

Serdal Adalı: 135

Gürkan Aksoy: 12

30. Sandık

Serdal Adalı: 123

Gürkan Aksoy: 17

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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