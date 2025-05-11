Beşiktaş Kulübü'nde Serdal Adalı Yeniden Başkan Seçildi
Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulunda, 30 sandığın tasnifi tamamlandı ve Serdal Adalı 4 bin 648 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Rakibi Gürkan Aksoy ise 447 oyda kaldı.
Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi sona ererken, 30 sandığın tasnifi tamamlandı.
Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede toplam 30 sandık sonucunda Serdal Adalı 4 bin 648 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Başkan adayı Gürkan Aksoy ise 447 oyda kaldı.
Sandıklarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Sandık
Serdal Adalı: 102
Gürkan Aksoy: 9
2. Sandık
Serdal Adalı: 96
Gürkan Aksoy: 10
3. Sandık
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 18
4. Sandık
Serdal Adalı: 175
Gürkan Aksoy: 23
5. Sandık
Serdal Adalı: 164
Gürkan Aksoy: 17
6. Sandık
Serdal Adalı: 180
Gürkan Aksoy: 23
7. Sandık
Serdal Adalı: 171
Gürkan Aksoy: 23
8. Sandık
Serdal Adalı: 167
Gürkan Aksoy: 21
9. Sandık
Serdal Adalı: 128
Gürkan Aksoy: 21
10. Sandık
Serdal Adalı: 161
Gürkan Aksoy: 20
11. Sandık
Serdal Adalı: 159
Gürkan Aksoy: 21
12. Sandık
Serdal Adalı: 147
Gürkan Aksoy: 14
13. Sandık
Serdal Adalı: 139
Gürkan Aksoy: 13
14. Sandık
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 9
15. Sandık
Serdal Adalı: 168
Gürkan Aksoy: 14
16. Sandık
Serdal Adalı: 171
Gürkan Aksoy: 16
17. Sandık
Serdal Adalı: 157
Gürkan Aksoy: 18
18. Sandık
Serdal Adalı: 146
Gürkan Aksoy: 17
19. Sandık
Serdal Adalı: 196
Gürkan Aksoy: 14
20. Sandık
Serdal Adalı: 187
Gürkan Aksoy: 25
21. Sandık
Serdal Adalı: 173
Gürkan Aksoy: 9
22. Sandık
Serdal Adalı: 183
Gürkan Aksoy: 11
23. Sandık
Serdal Adalı: 133
Gürkan Aksoy: 15
24. Sandık
Serdal Adalı: 156
Gürkan Aksoy: 9
25. Sandık
Serdal Adalı: 98
Gürkan Aksoy: 10
26. Sandık
Serdal Adalı: 248
Gürkan Aksoy: 3
27. Sandık
Serdal Adalı: 194
Gürkan Aksoy: 6
28. Sandık
Serdal Adalı: 99
Gürkan Aksoy: 9
29. Sandık
Serdal Adalı: 135
Gürkan Aksoy: 12
30. Sandık
Serdal Adalı: 123
Gürkan Aksoy: 17