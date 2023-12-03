Beşiktaş Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Başladı

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi başladı. Kongrede Serdal Adalı ve Hasan Arat başkanlık yarışı verecek. Üyeler oy kullanmak için 21 sandık hazırlandı.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi başladı.

Siyah-beyazlı kulübü gelecek 1,5 yılda yönetecek yönetim kurulunu belirlemek için 21 sandıkta oy kullanılmaya başladı. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'ndeki genel kurulda 21 bin 219 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Beşiktaş'ın kongresinde Hasan Arat ile Serdal Adalı başkanlık yarışı verecek. Genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.