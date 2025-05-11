Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Talimat Erdoğan'dan! AK Parti vatandaşlara 'Terörsüz Türkiye'yi anlatacak

Talimat Erdoğan'dan! AK Parti sahaya iniyor, gündemde tek bir konu var
Çalık Holding önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek'in son videosu ortaya çıktı

Erol Eğrek'in WhatsApp'ta paylaştığı son video ortaya çıktı
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia

Beşiktaş Kulübü'nde Olağan Seçim Süreci Başladı

Beşiktaş Kulübü'nde Olağan Seçim Süreci Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü, yeni başkan ve yönetim kurulunu belirlemek için olağan seçimli genel kurul toplantısını Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirdi. Mevcut başkan Serdal Adalı ile başkan adayı Gürkan Aksoy, oy yarışı için hazırlandı. 27 bin 588 üye oy kullanma hakkına sahip.

Beşiktaş Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağan seçimli genel kurul toplantısı başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uğur Poyraz seçildi.

Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kongrede, mevcut başkan Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy, siyah-beyazlı kulübün başkanı olabilmek için yarışacak.

Kongrede, aidatlarını yatıran 27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Seçimde adaylardan Serdal Adalı beyaz, Gürkan Aksoy ise turuncu renkli pusulayla yarışacak.

Genel kurulda üyeler 30 sandıkta oylarını kullanacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak. Kongrede ayrıca denetim kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri de yapılacak.

Adayların yönetim kurulu listesi

Başkan adaylarının yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Serdal Adalı

Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

Gürkan Aksoy

Asıl üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım

Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
Evlilik kredisi alan çiftler çocuk sahibi olursa borçları silinecek

Yeni düzenleme yolda! Çocuk sahibi olanların kredi borçları silinecek
Putin gazetecileri gece yarısı yataklarından kaldırıp topladı

Gece yarısı gazetecileri yataklarından kaldırıp salonda topladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.