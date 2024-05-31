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Beşiktaş Kulübü Mourinho ile Anlaşma Sağlayamadı

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Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüklerini ancak anlaşma sağlayamadıklarını söyledi. Mourinho ile yapılan görüşmeler olumlu yönde ilerlemiş ancak ortak paydada buluşulamamıştır.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüklerini ancak anlaşma sağlayamadıklarını söyledi.

X platformunda yer alan hesabından Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulunan Yücel, "Teknik direktör çalışmalarımız kapsamında Başkanımız Hasan Arat ve transfer komitemizin de bilgisi dahilinde Jose Mourinho ile temasa geçilmiş, görüşmeler olumlu yönde ilerlemiştir. Mourinho ile futbola dair birçok konuda fikir alışverişinde bulunulmuş, görüş birliğine varılmıştır. Ancak belli maddelerde ortak paydada buluşamamamız masadan kalkmamıza neden olmuştur." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün menfaatlerini her şeyin üstünde tuttuklarını vurgulayan Hüseyin Yücel, şu görüşleri paylaştı:

"Mourinho ile görüşmelerimizin bir sonuca ulaşamamasının nedeni Beşiktaş'ın menfaatlerini her şeyin üstünde tutmamızdır. Kendi şahsi kaynaklarımızı dahi Beşiktaş'ın öz kaynağı olarak gören bir anlayışla, hiçbir surette elimizi taşın altına koymaktan çekinmeden çalışmaya devam edecek, hem transfer döneminde hem de 2024-2025 sezonunda Beşiktaş ailemizi gururlandıracak işler yapacağız. Tüm bunları yaparken aklıselimden de uzak kalmayacak, bu süreçlerin sonunda mutlaka büyük başarılar kazanacağız."

Kaynak: AA / Spor

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