Beşiktaş Kulübü, Mert Günok'un sözleşmesini uzattı
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Beşiktaş Kulübü, milli kaleci Mert Günok'un sözleşmesini 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu. Günok'a yeni dönemde başarılar dileyen kulüp, kamuoyuna bilgi verdi.
Beşiktaş Kulübü, milli kaleci Mert Günok'un sözleşmesini uzattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle profesyonel futbolcularımızdan Mert Günok arasındaki sözleşme, 2024-2025 sezonu sonuna kadar yenilenmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan Mert Günok'a yeni dönemde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Beşiktaş'a 2021-2022 sezonunda gelen tecrübeli file bekçisi, tüm kulvarlarda 30 resmi maça çıktı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor