Beşiktaş Kulübü Kongre Üyeleri Başkan Adayları Üzerinde Görüşmelerini Sürdürüyor

Beşiktaş Kulübünde 3 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi kongre üyeleri, başkan adayları üzerindeki görüşmelerini sürdürüyor.

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) bir grup kongre üyesi, Eminönü'nde bulunan Cemile Sultan Liman Han Restoran'da bir araya geldi.

Grup adına Mehmet Musa Evin ile Serdar Keskin, kongre sürecine yönelik Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın çok büyük sıkıntıları olduğunu belirten Mehmet Musa Evin, "İstanbul Ticaret Odası Meclis üyeleri olarak seçimde desteğimizi hangi adaya vereceğimizi görüşmek üzere bir araya geldik. Önceki seçimlerde İTO meclis üyesi arkadaşımız Emre Kocadağ'dan dolayı Ahmet Nur Çebi'yi destekledik. İTO Meclis üyelerinin Ahmet Nur Çebi'yi desteklediğine yönelik söylemler var. Bu söylemlere karşıyız. Hiç kimsenin adamı değiliz. Beşiktaş'ı en iyi yönetecek ekibi ve başkan adayını destekleyeceğiz. Bu ekonomik şartlarda kulübün parasının çarçur edilmemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon siyah-beyazlı futbol takımına yanlış transferler yapıldığını düşündüklerini vurgulayan Evin, "Burak Yılmaz'ı çok severiz. Geçiş sürecinde Burak Yılmaz'ı yıpratıyoruz ve kulübe de zarar veriyoruz. Aldığımız oyuncuların sıkıntıları büyük. Oyuncuların birçoğu Afrika Uluslar Kupası'na gidecek. Kronik sakatlıklarla boğuşan futbolcu topluluğuna döndük. Rakiplerimiz bizden çok daha iyi transferler yaptı. Biz kolej takımıydık, şimdi ihtiyarlar heyeti olduk. Bunu istemiyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş'ın 2 ya da 3 adaylı bir seçime gireceğini düşündüklerini aktaran Serdar Keskin ise "Kulübümüzün kaotik bir durumu var. Ahmet Nur Çebi zannediyorum ki aday olmayacak. Hasan Arat aday olacağını söyledi. Emre Kocadağ da aday olabilir. Serdar Adalı da ABD'den döndükten sonra açıklamasını yapacak. Eski başkanlar belki Adalı'yı destekleyebilir. Arkadaşlarımız ile Beşiktaş'ın menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapacağız." şeklinde görüş belirtti.