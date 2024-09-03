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Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Maccabi Tel Aviv'i İstanbul'da Ağırlamayı Bekliyor

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Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Maccabi Tel Aviv takımını İstanbul'da ağırlayacaklarını belirterek sporun politikaya alet edilmemesi halinde herhangi bir problem olmayacağını söyledi. Ayrıca transferde yaşanan sıkıntılara da değinen Yücel, oyuncuların gönderilmeyi kabul etmemesi nedeniyle transferde zorluk yaşadıklarını ifade etti.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Maccabi Tel Aviv takımını İstanbul'da ağırlayacaklarını belirterek "Sporu politikaya alet etmezlerse bunu bir bahane olarak kullanmazlarsa biz gayet güzel bir şekilde Maccabi takımını İstanbul'da ağırlarız, tüm güvenliklerini de sağlarız. Hiçbir problem olmaz." dedi.

İzmir Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret eden Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada son olarak dün akşam Joao Mario'yu siyah -beyazlı renklere bağladıklarını, transfer yapmada bir sıkıntılarının olmadığını ancak mevcut oyuncuları göndermekle ilgili sorun yaşadıklarını söyledi.

Gönderilmek istenen oyuncuların ayrılmayı kabul etmediğini aktaran Yücel, "Elimiz kolumuz bağlanıyor. Çünkü bu oyunculara lisans çıkartmadığımız takdirde haklı fesih maddesinden yararlanarak sözleşmesindeki tüm ücreti talep ediyorlar. Şu an Amartey, Chamberlain ve Aboubakar'ı göndermeye çalışıyoruz. Bununla alakalı arkadaşlar canla başla mücadele ediyorlar. Transferde bundan sonra bir hamle olabilmesi için mucize lazım. İlgilenen arkadaşlardan, 'hallettik, çözdük, gönderiyoruz' haberi gelmesi gerekiyor ki biz de hemen transfere yönelelim." ifadelerini kullandı.

Yücel, UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da 28 Kasım'da karşılaşacakları Maccabi Tel Aviv takımının, karşılaşmayı tarafsız sahaya aldırmak için girişimde bulunduğu iddialarıyla ilgili, İsrail ekibinin "lobi çalışması" yaptığını söyledi.

Maccabi Tel Aviv'i İstanbul'da ağırlamayı beklediklerini ifade eden Yücel, şöyle konuştu:

"Karşı taraf amiyane tabirle cinlik yapıyor, oradaki basını kullanarak lobi faaliyetlerini yavaştan başlattılar. Maccabi takımı seve seve İstanbul'a gelecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlettir. Güvenilirlik açısından dünyadaki en güvenilir devletler arasındadır. Misafirlik açısından da dünyanın en misafirperver ülkesiyiz. Bunu çok açık ve net söyleyebiliyorum. O yüzden sporu politikaya alet etmezlerse bunu bir bahane olarak kullanmazlarsa biz gayet güzel bir şekilde Maccabi takımını İstanbul'da ağırlarız, tüm güvenliklerini de sağlarız. Hiçbir problem olmaz."

Ziyarette Dernek Başkanı Özlem Tezişçi Çeviren, Yücel'e çiçek ve kartal figürlü heykelcik hediye etti.

Beşiktaş'ın futbol şube sorumlusu ve futbolu temsilen basın sözcüsü Feyyaz Uçar da İzmir'de yaşadığını hatırlatarak ziyaretten ötürü Yücel'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Spor

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