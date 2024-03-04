Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel Evlendi

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Nurşah Adalı'yla hayatını birleştirdi.

İstanbul'da gerçekleştirilen düğün törenine iş, eğitim ve spor dünyasından birçok davetli katılırken, çiftin nikah şahitliklerini Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve sanatçı Ümit Tokcan yaptı.

Beşiktaş Yönetim Kurulu da düğün töreninde Hüseyin Yücel'i yalnız bırakmadı.