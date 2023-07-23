Beşiktaş Kulübü Eski Yöneticisi Cenk Koray'ın Vefatının 23. Yılında Anma Töreni Düzenlendi
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Beşiktaş Kulübü eski yönetim kurulu üyesi Cenk Koray'ın vefatının 23. yılında anma töreni düzenlendi. Törene Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Beşiktaş Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök ile Cenk Koray'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Beşiktaş Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Cenk Koray, vefatının 23. yılında anıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cenk Koray'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.
Törene Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı, Beşiktaş Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök ile Cenk Koray'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
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